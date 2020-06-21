Коронавирус в Сливенско: Сред новозаразените няма лица от медицинския персонал, няма и починали

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 19

Четирима души са излекуваните и изписани от болнични заведения през последното денонощие в Сливен, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Новите случаи на Ковид-19 към 21 юни са 5 – четири в Нова Загора и 1 – в Сливен. Трима от заболелите са настанени в болница. Двама, които са в по-леко състояние, са под наблюдение на домашен стационар.

Сред диагностицираните през последното денонощие няма лица от медицинския персонал. Няма починали пациенти с Ковид-19.