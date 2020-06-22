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През последното денонощие в България има 33 заразени с Covid-19, няма починали

22 юни 2020 07:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 69
Covid-19

33 са новите регистрирани случаи на заразени с коронавируса у нас през последните 24 часа, съобщава Единния информационен портал, няма починали.

Това е с 84 души по-малко от предишното денонощие, при направени малко над 560 теста.

Общият брой на регистрираните заразени у нас до момента е 3905 души, а излекуваните са 2074.

В болница са настанени 322-ма пациенти, 13 в интензивни отделения.

199 души са починали от коронавируса, като през изминалото денонощие няма жертви.

Очаквайте подробности!

Снимка: pixabay.com

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