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Кризисният щаб в Хасково: Всички, контактували с Григор Димитров да спазват карантина
Областният управител на област Хасково Стефка Здравкова, която ръководи кризисния щаб на района за борба с коронавируса, призова всички лица, които са били в контакт с Григор Димитров по време на престоя му в Хасково, да се подложат на доброволна карантина и да уведомят здравните власти.
Тенисистът ни бе на посещение в родния си град заедно с треньора си Крис Гро на 16-ти и 17-ти юни. Въпреки краткия си престой Димитров успя да се срещне с десетки фенове и журналисти. Григор се прибра в Монако от турнира в Задар по-рано, след като се почувства болен.
В поста си в Инстаграм, с който Димитров обяви, че е болен от коронавирус, той се извинява за всички неприятности, които може да е причинил.
Бг войс