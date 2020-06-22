Криминална хроника Ямбол - 22.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 31

Информационен бюлетин 22.06.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.