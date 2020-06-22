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Три квартала и две вилни зони в Сливен останаха днес без вода заради авариен ремонт

22 юни 2020 12:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 40
Вода

Три квартала и две вилни зони в Сливен останаха днес без водоподаване заради авариен ремонт. Вода няма да има до 15:00 часа в кв. "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Дружба", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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