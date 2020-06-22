Мъж и жена от Нова Загора са в областната болница на Сливен с прободни рани

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 8

Тази сутрин в 06,30 часа в РУ-Нова Загора е получен сигнал за мъж и жена с нанесени прободни рани в центъра на града. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които са установили мъж на 58 години и жена на 54 години с прободни рани. При пристигане на полицейските служители двамата са били контактни. Откарани са в МБАЛ-Сливен за оказване на медицинска помощ. По първоначални данни мъжът е наранил съпругата си, след което е наранил себе си. По случая е образувано досъдебно производство. Уведомена е Окръжна прокуратура-Сливен. Работата по случая продължава.