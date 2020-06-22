Oтчет водомери

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН" ЕАД уведомява своите клиенти, че през месец юни, показанията на водомерите за битова гореща вода ще бъдат отчитани от представители на дружеството.