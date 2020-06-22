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Oтчет водомери

22 юни 2020 13:36, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73
otchet

"ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН" ЕАД уведомява своите клиенти, че през месец юни, показанията на водомерите за битова гореща вода ще бъдат отчитани от представители на дружеството.

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