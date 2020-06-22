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Извършен е контролиран взрив на намерен съмнителен предмет в центъра на град Сливен

22 юни 2020 15:33, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 17 минути, брой четения: 22
Извършен е контролиран взрив на намерен съмнителен предмет в центъра на град Сливен

Днес в 10,15 часа, от телефон 112, е получен сигнал за забелязан голям черен сак в кошче за смет, зад паметника на Хаджи Димитър, в центъра на град Сливен. Районът е отцепен от служители на ОДМВР-Сливен и са предприети действия по установения протокол за действие. Около 12,30 часа беше извършен контролиран взрив от служители на Отдела против бомбения терор-Бургас към Специализирания отряд за борба с тероризма. След взрива е установено, че в чантата са се намирали лични вещи. Няма пострадали.

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Извършен е контролиран взрив на намерен съмнителен предмет в центъра на град Сливен
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