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Сливен, кратки вечерни новини, 22.06.2020 г., понеделник

22 юни 2020 15:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 48 минути, брой четения: 47
Сливен

През изминалото денонощие няма регистрирани с коронавирус в Сливен и областта.

7 нарушения на карантината е имало през почивните дни в Сливенско.

Служители на Отдела против бомбения терор-Бургас към специализирания отряд за борба с тероризма бяха днес в Сливен, за да неутрализират черен сак, захвърлен в кошче близо до съда.

Кметът Стефан Радев днес инспектира изцяло обновената сграда, в която се предвижда да бъдат разкрити две нови яслени групи – обновените помещения се намират в един от корпусите към детска градина „Детски рай-2“ в квартал „Дружба“, но яслените групи ще бъдат филиал на съществуващата вече детска ясла №13.

Община Сливен уведомява гражданите и бизнеса, че плащането с отстъпка от 5% на данък за недвижим имот, данък за превозно средство и такса „Битови отпадъци“ за 2020 година е до края на юни.

Автокино ще има днес /22 юни, понеделник/ в Сливен, на паркинга до парк „Юнак“, северно от стадион „Хаджи Димитър“.

Днес започна ремонтът на булевард „Хаджи Димитър“ в Сливен, който ще продължи около шест месеца.

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