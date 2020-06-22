Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 22.06.2020 г., понеделник
През изминалото денонощие няма регистрирани с коронавирус в Сливен и областта.
7 нарушения на карантината е имало през почивните дни в Сливенско.
Служители на Отдела против бомбения терор-Бургас към специализирания отряд за борба с тероризма бяха днес в Сливен, за да неутрализират черен сак, захвърлен в кошче близо до съда.
Кметът Стефан Радев днес инспектира изцяло обновената сграда, в която се предвижда да бъдат разкрити две нови яслени групи – обновените помещения се намират в един от корпусите към детска градина „Детски рай-2“ в квартал „Дружба“, но яслените групи ще бъдат филиал на съществуващата вече детска ясла №13.
Община Сливен уведомява гражданите и бизнеса, че плащането с отстъпка от 5% на данък за недвижим имот, данък за превозно средство и такса „Битови отпадъци“ за 2020 година е до края на юни.
Автокино ще има днес /22 юни, понеделник/ в Сливен, на паркинга до парк „Юнак“, северно от стадион „Хаджи Димитър“.
Днес започна ремонтът на булевард „Хаджи Димитър“ в Сливен, който ще продължи около шест месеца.