Мъж се изправя пред съда в Ямбол по обвинение за грабеж и убийство

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Мъж на 39 години ще се изправи пред Окръжния съд в Ямбол по обвинение за грабеж, придружен с убийство, съобщиха от прокуратурата.

След като нанесъл побой на 79-годишен мъж от Ямбол, подсъдимият му взел 200 лева и документи.

От ударите в главата и тялото пострадалият е получил тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на която по-късно е починал.