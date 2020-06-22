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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж се изправя пред съда в Ямбол по обвинение за грабеж и убийство

22 юни 2020 18:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Съдия

Мъж на 39 години ще се изправи пред Окръжния съд в Ямбол по обвинение за грабеж, придружен с убийство, съобщиха от прокуратурата.

След като нанесъл побой на 79-годишен мъж от Ямбол, подсъдимият му взел 200 лева и документи.

От ударите в главата и тялото пострадалият е получил тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на която по-късно е починал.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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