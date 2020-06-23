Цитат на деня: Александър Свияш

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 7

Човек сам изгражда около себе си здрава ограда от всички „не трябва“, „не мога“ и „не е необходимо“, а после наднича зад нея и завижда на тези, които живеят на свобода.