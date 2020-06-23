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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Удължиха противоепидемичните мерки в Буковлък

23 юни 2020 09:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 22
Covid-19

Със заповед на РЗИ-Плевен се удължават противоепидемични мерки в плевенското село Буковлък, въведени заради регистрирани случаи на COVID-19 на територията на селото. Мерките ще са в сила до 29 юни включително.

Остава 24-часовият полицейски контрол на два пункта, за да се ограничи напускането на хора, поставени под карантина.

Носенето на маски е задължително на всички обществени закрити и открити места. Не се разрешават групови празненства и масови мероприятия.

В обектите с обществено предназначение има засилен хигиенен и противоепидемичен контрол.

Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни заведения, заведения за обществено хранене и пенсионерските клубове.

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