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Хоспитализираните с COVID-19 в Сливенско са 64, няма новозаразени медицински лица

23 юни 2020 10:37, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 26 минути, брой четения: 21
Коронавирус

Лицата под карантина в Сливенска област в момента са 849, няма новодиагностицирани медицински лица.

Към момента на епидемиологичните проучвания за новозаразените пациенти има данни за свързани лица в семейни огнища и огнища на работното място.

Диагностицирани на домашно лечение са 24, от тях 5 в община Сливен, 18- в община Нова Загора и един в друга област.

Общо хоспитализираните са 64 - в община Сливен – 37, в община Нова Загора – 25, останалите – в други общини.

От диагностицираните пациенти 56 са хоспитализирани в лечебни заведения от област Сливен, останалите в други области.

Продължават епидемиологични проучвания за положителните лица.

Информацията е към 8.00 часа на 23.06.2020г.

 

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