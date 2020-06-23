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Хоспитализираните с COVID-19 в Сливенско са 64, няма новозаразени медицински лица
Лицата под карантина в Сливенска област в момента са 849, няма новодиагностицирани медицински лица.
Към момента на епидемиологичните проучвания за новозаразените пациенти има данни за свързани лица в семейни огнища и огнища на работното място.
Диагностицирани на домашно лечение са 24, от тях 5 в община Сливен, 18- в община Нова Загора и един в друга област.
Общо хоспитализираните са 64 - в община Сливен – 37, в община Нова Загора – 25, останалите – в други общини.
От диагностицираните пациенти 56 са хоспитализирани в лечебни заведения от област Сливен, останалите в други области.
Продължават епидемиологични проучвания за положителните лица.
Информацията е към 8.00 часа на 23.06.2020г.
"Сливен медия"