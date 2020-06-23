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Сладоледена атракция се появи в Сливен

23 юни 2020 11:28, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 57
Сладоледена атракция се появи в Сливен

Сладоледена атракция се появи в градската градина на Сливен - бяло трабантче пълно с любимите ледени изкушения.

Потребител във Фейсбук, казва, че трабантчето се движи и досега няма нарушения по пътищата въпреки внушителните си габарити.

Пожелаваме успех в новото начинание.

 

"Сливен медия"

Снимки: "Фейсбук"

Снимки

Сладоледена атракция се появи в СливенСладоледена атракция се появи в Сливен
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