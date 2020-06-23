Сладоледена атракция се появи в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Сладоледена атракция се появи в градската градина на Сливен - бяло трабантче пълно с любимите ледени изкушения.

Потребител във Фейсбук, казва, че трабантчето се движи и досега няма нарушения по пътищата въпреки внушителните си габарити.

Пожелаваме успех в новото начинание.

"Сливен медия"

Снимки: "Фейсбук"

Снимки