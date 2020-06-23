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Посланик Херо Мустафа в предизвикателство #ЗаедноЗаБългарскатаМузика (видео)

23 юни 2020 14:10, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
Посланик Херо Мустафа в предизвикателство #ЗаедноЗаБългарскатаМузика (видео)

Посланикът на САЩ Херо Мустафа и нейната дипломатическа група записаха кратък видеоклип към песента на Графа, Любо Киров и Орлин Павлов „Заедно“.

Дамите споделят, че това е една от любимите им български песни.

Те предизвикват тримата български певци да отговорят в социалните мрежи.

Предизвикателството е под надслов и хаштаг #ЗаедноЗаБългарскатаМузика.

 

Видео: http://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=298168968045052

 

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