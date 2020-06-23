Предстои пръскане на площи с праскови в землище „Речица“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 27

Община Сливен уведомява собствениците на пчелни семейства, че предстоят растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности върху площи с праскови в землище „Речица“. Ще бъде извършено третиране срещу мана и източен плодов червей. Пръскането ще се извършва от 23 до 26 юли от 18:30 до 20:00 часа в имоти източно-югоизточно от квартал „Речица“.

Ще бъдат използвани препарати „Фонтелис” и „Вастак“. Карантинният срок е съответно 3 и 7 дни.

Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне.