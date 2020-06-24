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Цитат на деня: Мерил Стрийп

24 юни 2020 07:43, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 21 минути, брой четения: 9
Мерил Стрийп

Мисля, че трябва да намериш собствения си път. Собствените си правила. Всеки има собствено разбиране за себе си и на него трябва да разчита. В крайна сметка, важното е това, което изглежда правилно за теб. Не това, което майка ви е казала. Не това, което една актриса ви казва. Не това, което някой си ни е казал, освен ако не е онова малко спокойно гласче вътре в нас.

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