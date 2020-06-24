Тази неделя Куклен театър - Сливен ще покаже на малките зрители как едно прасе става .... принцеса

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 20

Може ли едно малко прасенце да се превърне в принцеса? Защо не? Та нали в приказките всичко е възможно! Но, за да се сбъдне една мечта, е нужно истински да вярваш в нея. И освен това — да положиш малко усилия…

"Прасето, което искаше да стане принцеса"

Автор и режисьор - Теодора Попова-Лазарова

Сценография - Диана Узунова - Тодорова

Музика - Гергана Василева

участват: Никол Големанова, Светослав Тихолов

Представление за деца над 3г.

В неделя, 28.06.2020 г., от 11.00 часа в салона на ДКТ- Сливен ! Заповядайте!