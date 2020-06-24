Енорията на храм ,,Св. цар Борис - Михаил" в Сливен организира поклоническо пътуване до три манастира

Сливен Медия преди 48 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 26

Енорията на храм ,,Св. цар Борис-Михаил" организира поклоническо пътуване, което ще се проведе на 4 юли. Ще бъдат посетени следните манастири: Килифаревски ,, Св. Николай", ,, Св. Богородица "- Арбанаси, и Лясковкси манастир,, Св. Петър и Павел '.

Записване до 29.06. на тел. 0878684713

Цена: 12.00 лв.

"Сливен медия"