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Сливен. Новини от източника. Последни новини

5-годишно дете пострада при ПТП в кв. "Надежда"

24 юни 2020 10:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35
Линейка

На 23 юни, около 11:00 часа , в квартал „Надежда“ е възникнало пътно произшествие. На ул.“Калиакра“ в квартала лек автомобил „Форд“ е ударил внезапно изкочило на улицата момче на 5 години.

Детето е откарано в МБАЛ-Сливен с фрактура на крака, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

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