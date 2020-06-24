5-годишно дете пострада при ПТП в кв. "Надежда"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

На 23 юни, около 11:00 часа , в квартал „Надежда“ е възникнало пътно произшествие. На ул.“Калиакра“ в квартала лек автомобил „Форд“ е ударил внезапно изкочило на улицата момче на 5 години.

Детето е откарано в МБАЛ-Сливен с фрактура на крака, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.