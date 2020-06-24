Срутване в тунел „Железница”, има затрупани работници

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 40

Част от тунела „Железница”, който в момента се изгражда, се е срутила, научи NOVA.

По предварителна информация има затрупани четирима работници.

Очаквайте подробности!