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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Срутване в тунел „Железница”, има затрупани работници

24 юни 2020 10:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 40
Линейка

Част от тунела „Железница”, който в момента се изгражда, се е срутила, научи NOVA.

По предварителна информация има затрупани четирима работници.

Очаквайте подробности!

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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