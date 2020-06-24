Трима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живи

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Трима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живи, съобщава БНТ.

Те са транспортирани до болницата в Благоевград. Работниците са с травми, но дали има опасност за живота им на този етап лекарите все още не могат да кажат.

Спасителната акция продължава, четири екипа на Спешна помощ участват в спасителните дейности.

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