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Трима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живи

24 юни 2020 11:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35
Трима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живи

Трима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живи, съобщава БНТ.

Те са транспортирани до болницата в Благоевград. Работниците са с травми, но дали има опасност за живота им на този етап лекарите все още не могат да кажат.

Спасителната акция продължава, четири екипа на Спешна помощ участват в спасителните дейности.

Сн. БГНЕС

Снимки

Трима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живиТрима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живиТрима от затрупаните в тунел "Железница" работници са извадени живи
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