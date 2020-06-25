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Цитат на деня: Пелам Удхаус

25 юни 2020 08:18, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 2 дни, брой четения: 17
П. Г. Удхаус

Най-лошото на гнева е, че те вкарва в потресаващи прояви на безразсъдство и после хладнокръвно те зарязва да се оправяш както можеш...

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