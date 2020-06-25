Цитат на деня: Пелам Удхаус

Сливен Медия преди 2 дни, брой четения: 17 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 17

Най-лошото на гнева е, че те вкарва в потресаващи прояви на безразсъдство и после хладнокръвно те зарязва да се оправяш както можеш...