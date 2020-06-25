Нарушено водоподаване в кв. "Българка" поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.06.2020г. (четвъртък) от 09.45 ч. до 14.30ч. е прекъснато водоподаването на кв."Българка".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.