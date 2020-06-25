Временно се преустановява регистрация и пререгистрация на МПС

Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 30

Сектор „Пътна полиция” в Сливен информира гражданите, че поради възникнал технически проблем, временно е преустановена работата по регистрация и пререгистрация на МПС. Обслужването ще бъде възстановено, веднага след отстраняване на проблема.