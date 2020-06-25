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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временно се преустановява регистрация и пререгистрация на МПС

25 юни 2020 13:18, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 30
КАТ Сливен

Сектор „Пътна полиция” в Сливен информира гражданите, че поради възникнал технически проблем, временно е преустановена работата по регистрация и пререгистрация на МПС. Обслужването ще бъде възстановено, веднага след отстраняване на проблема.

 

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