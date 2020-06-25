Вие сте нашата гордост!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 3 дни, брой четения: 205 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 205

Традиционното участие на ученици от гимназията в организираното от издателство КЛЕТ- България национално състезание по немски език и тази година ни дава повод за радост и гордост.

Елена Иванова Иванова от 8 д и Йоан Павлинов Павлов от 10 д завоюваха призовите първи места за ниво А1 и В1 сред повече от 500 участника от цяла България.

Благодарим Ви за положените усилия и Ви пожелаваме бъдещи успехи!

Вие сте нашата гордост!

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