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Кандидатствалите за убежище в Европа са се увеличили миналата година

25 юни 2020 14:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 65
Кандидати за убежище в Европа

Броят на кандидатствалите за убежище в Европа се е повишил през миналата година, след като бе намалял през предходната, съобщи Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в публикуван днес доклад, предаде ДПА.

Молбите са се увеличили с около 11 процента от 666 000 през 2018 г. до 738 000 през 2019 г..

Най-много са кандидатствалите сирийци. Европейските страни, получили най-много молби, са Германия, Франция и Испания.

Източник: БТА
Снимка: АП

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