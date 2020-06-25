Кандидатствалите за убежище в Европа са се увеличили миналата година

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Броят на кандидатствалите за убежище в Европа се е повишил през миналата година, след като бе намалял през предходната, съобщи Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в публикуван днес доклад, предаде ДПА.

Молбите са се увеличили с около 11 процента от 666 000 през 2018 г. до 738 000 през 2019 г..

Най-много са кандидатствалите сирийци. Европейските страни, получили най-много молби, са Германия, Франция и Испания.