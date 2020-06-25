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Поради технически проблем КАТ-Сливен времено няма да работи

25 юни 2020 14:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 15
КАТ

Сектор „Пътна полиция” в Сливен информира гражданите, че поради възникнал технически проблем, временно е преустановена работата по регистрация и пререгистрация на МПС. Обслужването ще бъде възстановено, веднага след отстраняване на проблема.

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