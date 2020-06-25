Поради технически проблем КАТ-Сливен времено няма да работи

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 15

Сектор „Пътна полиция” в Сливен информира гражданите, че поради възникнал технически проблем, временно е преустановена работата по регистрация и пререгистрация на МПС. Обслужването ще бъде възстановено, веднага след отстраняване на проблема.