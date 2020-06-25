От 26 юни се възстановява курсът на линия №17 по направление Сливен-Самуилово-Гергевец-Крушаре

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Във връзка с увеличаването на пътникопотока от 26 юни – петък, се възстановява курсът на линия №17 по направление Сливен-Самуилово-Гергевец-Крушаре с тръгване от Сливен в 19:00 часа.

Курсовете бяха редуцирани поради намалелия брой пътници по време на извънредното положение в страната.