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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 26 юни се възстановява курсът на линия №17 по направление Сливен-Самуилово-Гергевец-Крушаре

25 юни 2020 15:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64
Автобуси

Във връзка с увеличаването на пътникопотока от 26 юни – петък, се възстановява курсът на линия №17 по направление Сливен-Самуилово-Гергевец-Крушаре с тръгване от Сливен в 19:00 часа.

Курсовете бяха редуцирани поради намалелия брой пътници по време на извънредното положение в страната.

Снимка: Станимир Петков

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