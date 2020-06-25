Помогнете на Ники от Сливен да си върне радостта в очите

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

На Ники му се наложило да изтърпи поредната операция. Този път на лимфни възли на крачето. За съжаление хистологията е показала наличието на ракови клетки.

Лекуващият лекар на Ники е назначил нова химиотерапия, която той понася много тежко.

Благотворителен базар "С теб сме, Ники!"

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гр.Сливен

Николай Валентинов Костов

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