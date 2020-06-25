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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Помогнете на Ники от Сливен да си върне радостта в очите

25 юни 2020 18:16, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 30
Ники

На Ники му се наложило да изтърпи поредната операция. Този път на лимфни възли на крачето. За съжаление хистологията е показала наличието на ракови клетки.

Лекуващият лекар на Ники е назначил нова химиотерапия, която той понася много тежко.

 

Благотворителен базар "С теб сме, Ники!"

https://www.facebook.com/groups/587629645139366/?refid=12

 

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