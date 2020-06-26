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Цитат на деня: Бъртранд Ръсел

26 юни 2020 07:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 6
Бъртранд Ръсел

Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, за няколко години бихме постигнали рая!

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