Цитат на деня: Бъртранд Ръсел

Сливен Медия преди около 1 ден, брой четения: 6 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 6

Ако на света имаше повече хора, които желаят собственото си щастие повече, отколкото желаят нещастието на другите, за няколко години бихме постигнали рая!