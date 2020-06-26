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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 26.06.2020
392 26.5.2020 общ работник основно
394 26.5.2020 шлосеро- електрозаварчик средно
398 26.5.2020 оперативен счетоводител висше
401 27.5.2020 машинен оператор производство на хляб средно
402 27.5.2020 месач на хляб средно
407 28.5.2020 монтажник дограма средно
410 29.5.2020 готвач средно
411 29.5.2020 камариер хотел средно
412 29.5.2020 сервитьор средно
417 1.6.2020 сервитьор средно
434 1.6.2020 шлайфист средно ДВГ
444 3.6.2020 счетоводител средно,висше
445 3.6.2020 работник поддръжка основно,средно
450 4.6.2020 шофьор средно
460 4.6.2020 работник ХВП средно
463 4.6.2020 продавач - консултант средно
464 4.6.2020 електротехник средно
467 5.6.2020 салонен управител средно,висше
468 5.6.2020 ресторантски работник средно
483 9.6.2020 сервитьор средно
487 10.6.2020 дърводелец средно
488 10.6.2020 тапицер средно
489 10.6.2020 началник цех висше
495 12.6.2020 готвач средно
496 12.6.2020 работник кухня основно
500 15.6.2020 психолог висше
505 16.6.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, Е
506 17.6.2020 шивач средно
507 17.6.2020 опаковач основно
526 19.6.2020 учител по математика висше
527 19.6.2020 учител по физическо възпитане висше
528 19.6.2020 хореограф висше
529 19.6.2020 учител БЕЛ висше
530 19.6.2020 учител начален етап ,ЦДФО висше
531 22.6.2020 електромеханик средно
532 22.6.2020 работник животновъд средно
533 22.6.2020 отговорник спомагателни дейности средно
536 23.6.2020 санитар средно
546 24.6.2020 юрисконсулт висше,право
547 24.6.2020 продавач-касиер средно
548 24.6.2020 работник кухня основно
549 24.6.2020 служител склад средно
551 24.6.2020 оперативен счетоводител средно
554 24.6.2020 служител човешки ресурси висше