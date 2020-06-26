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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кражба на машини, ел. инструменти и оборудване от индустриален обект в Сливен

26 юни 2020 10:17, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34
Кражба

Криминалисти на РУ-Сливен работят по кражба от индустриален обект в южната зона на град Сливен. За времето от 19 април до 24 юни от бившата тухлена фабрика е извършена кражба на машини, ел.инструменти и друг вид промишлено оборудване. Извършен е оглед, предприети са процесуално-следствени действия. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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