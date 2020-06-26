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Прекъсване на водоподаването в квартал Речица

26 юни 2020 17:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32
Прекъсване на водоподаването в квартал Речица

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.06.2020г.(Петък) от 16.00ч. до 22.00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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