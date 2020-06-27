Нови 105 случая на заразени с COVID-19 у нас

Сливен Медия преди 6 часа, брой четения: 208 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 208

През изминалото денонощие са регистрирани 105 положителни проби на коронавирус.

Това е с 61 души по-малко от вчера. Огнищата са в София, Пловдив, Варна и Русе.

Общият брой заразени у нас вече е 4513. Починалите с вируса вече са 215, като през последното денонощие са починали 4-ма.