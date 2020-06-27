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Нови 105 случая на заразени с COVID-19 у нас

27 юни 2020 06:49, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 6 часа, брой четения: 208
Коронавирус

През изминалото денонощие са регистрирани 105 положителни проби на коронавирус.

Това е с 61 души по-малко от вчера. Огнищата са в София, Пловдив, Варна и Русе.

Общият брой заразени у нас вече е 4513. Починалите с вируса вече са 215, като през последното денонощие са починали 4-ма.

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