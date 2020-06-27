Няколко представления на крепост "Туида" това лято

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 18

На сцената в крепост "Туида" ще се състоят няколко представления това лято:

- 01.07 „Прилепът“ Оперета от Йохан Щраус-син Постановката на Музикално драматичния театър „Константин Кисимов“ Велико Търново. Участват -Теодора Петрова, Мирела Ябанджиева, Момчил Караиванов, Пламен Долапчиев, Симона Кодева, Валерия Пейчева, Георги Гърланов, Михаил Вълчев, Милен Иванов, Цветомира Пенчева, Виктор Терзийски, Стефан Методиев, Йордан Чейреков, Полина Петкова, Иван Митев, Цветомил Йорданов. Оркестър, хор и балет на МДТ „К. Кисимов“ Велико Търново

- 25.07 ЧАСТ ОТ КОЛЕКЦИЯ - Театрално-музикален пърформанс по текстове на Димитър Воев. Eдна “прозаична игра”, вдъхновена от стихове, фрагменти и песни на Димитър Воев от книгата “Поздрави от мен Боговете” . Автор на композицията и режисьор на спектакъла Иван Юруков, участващи актьори Николай Димитров /театър „София/, Стоян Младенов /Малък градски театър „Зад канала“/, и театралният композитор и диригент Милен Апостолов

- 03.08 ЕДНА СЕДМИЦА, НЕ ПОВЕЧЕ - Автор : Клеман Мишел

Режисьор: Емил Марков

Сценограф: Юлияна Войкова - Найман

С участието на: Емил Марков, Йоана Буковска, Димо Алексиев

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