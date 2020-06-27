Пратиха абитуриенти под карантина заради заразени сервитьори с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 часа, брой четения: 186 Излъчване:преди 18 часа, брой четения: 186

Абитуриентите от Царево са поставени под карантина, тъй като са били в контакт със заразени с COVID-19 сервитьори, съобщи bTV.

24 часа преди церемонията по завършване, управителят на заведението е направил тестове на служителите си. Балът е прекратен минути след началото, след като резултатите стават ясни. Ресторантът е затворен за дезинфекция.