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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пратиха абитуриенти под карантина заради заразени сервитьори с коронавирус

27 юни 2020 12:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 часа, брой четения: 186
Проба за коронавирус

Абитуриентите от Царево са поставени под карантина, тъй като са били в контакт със заразени с COVID-19 сервитьори, съобщи bTV.

24 часа преди церемонията по завършване, управителят на заведението е направил тестове на служителите си. Балът е прекратен минути след началото, след като резултатите стават ясни. Ресторантът е затворен за дезинфекция.

Снимка: pixabay.com

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