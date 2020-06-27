Президентът Радев обвинява прокуратурата в страх и зависимости

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 часа, брой четения: 110 Излъчване:преди 15 часа, брой четения: 110

Нежеланието на прокуратурата да вижда многобройните скандални скандали и сигнали за огромна корупция и грабеж на държавни средства показва едно - страх и зависимости. Това каза президентът Румен Радев по време на посещение на скалния релеф на Мадарския конник, който е част от обиколката му в Североизточна България.

Вчера главният прокурор Иван Гешев съобщи, че освен секретаря по правни въпроси и борба с корупцията Пламен Узунов са били извикани още двама президентски съветници.