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Президентът Радев обвинява прокуратурата в страх и зависимости

27 юни 2020 15:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 часа, брой четения: 110
Румен Радев

Нежеланието на прокуратурата да вижда многобройните скандални скандали и сигнали за огромна корупция и грабеж на държавни средства показва едно - страх и зависимости. Това каза президентът Румен Радев по време на посещение на скалния релеф на Мадарския конник, който е част от обиколката му в Североизточна България.

Вчера главният прокурор Иван Гешев съобщи, че освен секретаря по правни въпроси и борба с корупцията Пламен Узунов са били извикани още двама президентски съветници.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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