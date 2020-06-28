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Сливен. Новини от източника. Последни новини

COVID-19 влезе в БНР

28 юни 2020 14:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 82
БНР

Журналист от Българското национално радио е дал положителна проба за коронавирус. Това съобщиха от БНТ. Контактните лица на заразения са установени.

За БНТ от общественото радио са потвърдили, че сградата на медията е дезинфекцирана и няма да бъде затваряна.

Временно ще бъде преустановено допускането на събеседници до студиата.

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