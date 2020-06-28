Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 29.06-05.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 29 юни до 5 юли 2020 г.?

Охладено пилешко бутче с част от гърба – 2,55 лв. за кг.

Варено-пушен свински бут – 6,99 лв. за кг.

Пастет, домашен или селски „Karo“ – 1,19 лв. за 300 грама

Краставици клас 1 – 1,49 лв. за кг.

Пиринско светло пиво – 1,85 лв. за 2 литра

Слънчогледово олио „Плиска“ – 1,99 лв. за 1 литър

Пшенично брашно „София МЕЛ“ класик – 1,15 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Саяна“ – 10,99 лв. за кг.

Сирене от овче мляко „Димитър Маджаров“ – 12,25 лв. за 900 грама

Сирене от краве мляко „Olimpus“ – 8,79 лв. за 700 грама

Точени кори „Фамилия“ – 1,64 лв. за 500 грама

Кисело мляко „Беленско“, вземи три на цената на две – 2,38 лв.

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/