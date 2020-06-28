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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 29.06-05.07.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 29 юни до 5 юли 2020 г.?
Охладено пилешко бутче с част от гърба – 2,55 лв. за кг.
Варено-пушен свински бут – 6,99 лв. за кг.
Пастет, домашен или селски „Karo“ – 1,19 лв. за 300 грама
Краставици клас 1 – 1,49 лв. за кг.
Пиринско светло пиво – 1,85 лв. за 2 литра
Слънчогледово олио „Плиска“ – 1,99 лв. за 1 литър
Пшенично брашно „София МЕЛ“ класик – 1,15 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко „Саяна“ – 10,99 лв. за кг.
Сирене от овче мляко „Димитър Маджаров“ – 12,25 лв. за 900 грама
Сирене от краве мляко „Olimpus“ – 8,79 лв. за 700 грама
Точени кори „Фамилия“ – 1,64 лв. за 500 грама
Кисело мляко „Беленско“, вземи три на цената на две – 2,38 лв.
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков