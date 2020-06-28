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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Стартираме новата седмица със слънчево и горещо време
Новата седмица ще започне със слънчево и горещо време, съобщават от НИМХ. След обяд над планинските и североизточните райони ще се развива купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Ще се появи слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.
Над Черноморието ще бъде слънчево. В следобедните часове над северните райони ще се появят купести облаци. Преди обяд ще духа слаб западен вятър, а около и след пладне бриз. Максималната температура на въздуха ще е от 29 до 32 градуса, на морската вода – 23-24. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност. Валежи са малко вероятни. Ще духа слаб, до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра – около 17.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и горещо. Минималната температура ще е 19 градуса, а максималната 33.
Снимка: Станимир Петков