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Цената на земите в област Ямбол се покачва

29 юни 2020 09:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 56
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Продължава покачването на цената на земеделските земи в Ямболска област. Според статистическите данни през миналата година тя се е повишила с 6,5 процента и е достигнала средно 864 лева за декар.

Най-скъпо земеделските земи в Ямболска област са се продавали през 2017 година, когато за декар цената е достигнала 969 лева, сочат статистическите данни. През 2018 година се наблюдава спад с близо 160 лева, но през миналата година отново са достигнати рекордни стойности.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол – 998 лева на декар. След нея са общините Тунджа – 944 лева и Стралджа – 911 лева. Най-ниска е в общините Болярово и Елхово, съответно 677 лева и 635 лева на декар.

Източник: БНР

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