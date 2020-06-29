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Цената на земите в област Ямбол се покачва
Продължава покачването на цената на земеделските земи в Ямболска област. Според статистическите данни през миналата година тя се е повишила с 6,5 процента и е достигнала средно 864 лева за декар.
Най-скъпо земеделските земи в Ямболска област са се продавали през 2017 година, когато за декар цената е достигнала 969 лева, сочат статистическите данни. През 2018 година се наблюдава спад с близо 160 лева, но през миналата година отново са достигнати рекордни стойности.
През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол – 998 лева на декар. След нея са общините Тунджа – 944 лева и Стралджа – 911 лева. Най-ниска е в общините Болярово и Елхово, съответно 677 лева и 635 лева на декар.
Източник: БНР