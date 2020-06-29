Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 38 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.06.2020г.(Понеделник) до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.