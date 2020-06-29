Нарушено водоподаване в село Крушаре поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.06.2020 г.(понеделник) до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.