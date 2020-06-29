Коронавирус и в Министерство на енергетиката

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В Министерството на енергетиката е установен случай на служител, заразен с коронавирус. Съгласно препоръките на Столичната регионална здравна инспекция сградата на ведомството ще бъде затворена на 29 юни, понеделник, за извършване на дезинфекция.

Всички контактни лица на заразения служител в министерството ще бъдат тествани.

При необходимост гражданите могат да изпращат своите сигнали, писма и други материали към Министерството на енергетиката на служебния имейл адрес e-energy@me.government.bg. От утре, 30 юни 2020 г., нормалният ритъм на работа в министерството ще бъде възстановен.