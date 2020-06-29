Пожарникари от Нова Загора спасиха щъркелово гнездо от запалване

Сливен Медия преди 2 часа, брой четения: 41 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 41

На 28 юни, около 20,10 часа, е получен сигнал за димящо гнездо с щъркели в село Съдийско поле. Гнездото се е намирало върху електрически стълб и част от него, в близост до ел.проводниците, е започнало да дими. Сигналът е подаден от жители на селото. На място незабавно е изпратен екип, който съвместно със служители на ЕВН, са отстранили проблема. Гнездото е невредимо, в него е имало семейство щъркели с две малки.