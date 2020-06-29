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Две мощни земетресения разтърсиха Гърция

29 юни 2020 11:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 69
Земетресение

Две силни земетресения разлюляха гръцкия остров Родос в интервал от броени часове. Първото от тях е регистрирано малко преди 21:00 ч. в неделя. То е било със сила 5,5 по Рихтер с епицентър на 28 км от Родос, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Вторият трус е регистриран днес в 7:06 часа. Епицентърът му е бил в близост до този на първото земетресение - на 29 км североизточно от острова. Магнитудът му е бил 4.7 по скалата на Рихтер.

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