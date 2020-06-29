Криминална хроника Ямбол - 29.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 86 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 86

Информационен бюлетин 29.06.2020 г.

Пътнотранспортни произшествия:

На 28 юни към 20:20 ч. на тел. 112 в ОДМВР-Ямбол е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“, 290 км., в посока София. На място е установено, че лек автомобил „Фиат-Пунто“, управляван от 36-годишна жена е напуснал пътното платно в дясно по посока на движението си и се блъска в канавката. Водачът и пътниците - две жени и две деца /на 10 и 11 години/ са транспортирани от екипи на Бърза помощ в МБАЛ – Ямбол, където след преглед е установено, че децата имат фрактури на крайници, без опасност за живота. Всички пътници са оставени под наблюдение в болницата. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.