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Криминална хроника Ямбол - 29.06.2020 г.
Информационен бюлетин 29.06.2020 г.
Пътнотранспортни произшествия:
На 28 юни към 20:20 ч. на тел. 112 в ОДМВР-Ямбол е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“, 290 км., в посока София. На място е установено, че лек автомобил „Фиат-Пунто“, управляван от 36-годишна жена е напуснал пътното платно в дясно по посока на движението си и се блъска в канавката. Водачът и пътниците - две жени и две деца /на 10 и 11 години/ са транспортирани от екипи на Бърза помощ в МБАЛ – Ямбол, където след преглед е установено, че децата имат фрактури на крайници, без опасност за живота. Всички пътници са оставени под наблюдение в болницата. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет