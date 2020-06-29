Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 29.06.2020 г.

29 юни 2020 13:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 86
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.06.2020 г.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 28 юни към 20:20 ч. на тел. 112 в ОДМВР-Ямбол е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“, 290 км., в посока София. На място е установено, че лек автомобил „Фиат-Пунто“, управляван от 36-годишна жена е напуснал пътното платно в дясно по посока на движението си и се блъска в канавката. Водачът и пътниците - две жени и две деца /на 10 и 11 години/ са транспортирани от екипи на Бърза помощ в МБАЛ – Ямбол, където след преглед е установено, че децата имат фрактури на крайници, без опасност за живота. Всички пътници са оставени под наблюдение в болницата. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 