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България отделя 102 милиона евро за среден бизнес

29 юни 2020 15:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 64
Евро пари

ЕК даде одобрение на България да подкрепи средния бизнес, засегнат от Covid-19, със 102 млн. евро.

Изявление на Европейската комисия гласи, че мярката е била необходима, подходяща и пропорционална. Част от финансирането (87 милиона евро) идва от Европейския фонд за регионално развитие, а компаниите ще получат директно и безвъзмездно до 75 000 евро. Няма ограничения за тяхната дейност, с изключение на първоначалното производство и преработка на селскостопански продукти, риболов, аквакултура, горско стопанство, финансови услуги и хазарт. Средствата ще бъдат разпределени преди 31 декември на около 1500 компании.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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