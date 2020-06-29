България отделя 102 милиона евро за среден бизнес

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 64 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 64

ЕК даде одобрение на България да подкрепи средния бизнес, засегнат от Covid-19, със 102 млн. евро.

Изявление на Европейската комисия гласи, че мярката е била необходима, подходяща и пропорционална. Част от финансирането (87 милиона евро) идва от Европейския фонд за регионално развитие, а компаниите ще получат директно и безвъзмездно до 75 000 евро. Няма ограничения за тяхната дейност, с изключение на първоначалното производство и преработка на селскостопански продукти, риболов, аквакултура, горско стопанство, финансови услуги и хазарт. Средствата ще бъдат разпределени преди 31 декември на около 1500 компании.