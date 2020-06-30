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Цитат на деня: Ерих Кестнер

30 юни 2020 07:27, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 3 часа, брой четения: 92
Ерих Кестнер

Трябва да се научите твърдо да преглъщате ударите, както се изразяват боксьорите. Трябва да се научите да ги преглъщате и да ги смилате. Инак още при първата плесница, която ви залепи животът, ще бъдете „гроги“. Защото боксьорските ръкавици на живота са дяволски големи, момчета. Ако изядеш една такава плесница, без да си подготвен за нея, достатъчно е след това само някоя от малките стайни мушици да кихне, за да се проснеш с цялата си дължина.

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